山富法說會／董事長：今年營收拚雙位數成長 團費持續向上

山富（2743）董事長陳國森28日表示，2025年公司營運目標為雙位數成長，毛利率與獲利均將優於去年。儘管山富今年前兩個月營收較去年同期下滑，但他對市場前景仍相當樂觀，認為台灣經濟表現強勁，加上股市高檔盤整，將帶動旅遊需求提升，平均團費持續向上。尤其是中高價位的團體旅遊表現亮眼。有信心山富今年營收將迎頭趕上，順利達成雙位數成長目標。

陳國森指出，今年東南亞、東北亞以及歐洲線將持續成長，而美加市場則以商務往返需求較多。此外，雖然旅遊市場已恢復常態進入第三年，外界擔憂競爭加劇，尤其是廉價航空帶動的低價團可能影響業者獲利，但他認為，這類團體旅遊主要集中於特定航點，對整體市場衝擊有限。

山富今年仍有獨包郵輪計畫，主要承包歌詩達郵輪莎倫娜號，已在3月13日、3月17日、3月21日在高雄港啟航，三趟次預計吸引1萬人參與。接下來10月還有三個趟次的包船，由於獨包郵輪業績分別將在3月、10月入帳，預期將帶來營收高峰。

觀察目前旅遊業趨勢，他認為主要有五大現象。首先，旅遊市場全面回暖，自由行和高端團體遊熱潮回歸。其次，國際航線全面恢復 ，OTA（線上平台） 佔比突破 60%，此外，高端及深度旅遊成長20% 以上，且遊輪旅遊進入黃金

期。值得留意的是，疫後企業差旅市場高度成長，永續旅遊成商務旅遊標準。同時，AI 智能搜尋與預訂技術已開始廣泛應用。

山富未來的發展策略將聚焦於深化智能AI與OTA數位旅遊服務，同時積極布局高端旅遊與遊輪市場，並強化企業客戶（B2B）銷售戰略。此外，公司也將強化會員經營，提升客製化旅遊體驗，以打造更精緻、個性化的服務。

在創新發展方面，山富將運用AI旅遊推薦與大數據分析，提升團體旅遊的個人化體驗。同時，導入旅遊合約電子簽約系統，以符合電子簽章法規，提升交易效率與安全性。