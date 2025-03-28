頌勝31日將以每股88元價格登錄興櫃

頌勝（7768）於28日舉行興櫃前法人說明會，該公司預計將於31日以每股88元價格登錄興櫃。

頌勝產品線包括半導體研磨墊與耗材，約占過半業績，醫療與運動產品約占三成多業績，另外還有綠色環保材料等業務。該公司去年營收為 19.21億元，年增約17％，歸屬母公司業主淨利為2.3億元，每股純益為 4.42元。

頌勝的半導體研磨墊與耗材業務，主要應用於化學機械研磨（CMP）製程，該公司旗下的智勝科技，是台灣唯一半導體CMP研磨墊供應商。而頌勝的醫療與運動產品線包括供應知名品牌的醫療鞋墊及運動用品等。另外，綠色環保材料業務則涵蓋環保膠黏劑，及食品級PU膠等應用。

頌勝董事長朱明癸表示，該公司在半導體領域方面，與晶圓代工、封裝測試、記憶體製造及晶圓基板相關企業緊密合作。在醫療與運動產品領域，則為全球知名品牌提供優質解決方案。另外，頌勝在化工與材料應用方面，也與多家ODM／OEM合作夥伴攜手開發高效能材料及創新應用。

隨著全球半導體市場需求持續升溫，頌勝規畫將加速產能擴張與技術升級，於今年增建新廠並擴建台灣研發中心。此外，該公司位於合肥的新廠將於明年開始逐步量產，強化CMP產品供應，同時開始試產CMP Soft Pad產線，進軍高毛利軟質拋光墊市場。