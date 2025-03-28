頌勝31日以每股88元登錄興櫃 深化半導體布局

頌勝科技材料（7768）今日舉行興櫃前法人說明會，專注於半導體CMP研磨墊、醫療與運動產品及綠色環保材料，受全球市場需求增長的推動，頌勝2024年營收達 19.21億元，年增約17%，歸屬母公司稅後純益2.3億元，每股純益4.42元，該公司預計於31日以每股88元登錄興櫃，進一步強化市場競爭力。

頌勝以半導體與醫療雙核心驅動營收的產品結構中，半導體研磨墊與耗材占比最高，達55.31%，主要應用於化學機械研磨（CMP）製程，涵蓋矽晶圓、半導體代工、記憶體及先進封裝等領域。醫療與運動產品佔比35.82%，包括知名品牌如Dr. Scholl’s的醫療鞋墊，以及各類運動用品，如滑板與直排輪等。綠色環保材料占比8.87%，涵蓋環保膠黏劑及食品級PU膠等應用。

頌勝區域營收結構中，美國市場占比最大，達35.16%，主要出口品項為醫療與運動產品。中國市場占29.71%，半導體材料為主力業務，而台灣市場占29.31%，以半導體應用為主。其他市場，包括歐美與日本，則占總營收的5.82%。

頌勝董事長朱明癸表示，在半導體領域方面，與IC晶圓代工、封裝測試、記憶體製造及晶圓基板（Si/SiC）相關企業緊密合作，客戶涵蓋台灣、新加坡、美國、歐洲、中國與日本的半導體龍頭大廠；醫療與運動產品領域，頌勝為知名品牌提供解決方案，建立長期合作開發的深厚關係。在化工與材料應用方面，也和多家ODM/OEM合作夥伴攜手開發高效能材料及創新應用，滿足各產業多樣化需求。

朱明癸表示， 隨著全球半導體市場需求持續升溫，公司將加速產能擴張與技術升級雙管齊下，計畫在2025年增建新廠並擴建台灣研發中心，進一步提升先進技術合作，並應對每年增長25~30%的產能需求。

此外，位於中國合肥的新廠將於2026年開始逐步量產，強化CMP產品供應，同時開始試產CMP Soft Pad產線，進軍高毛利軟質拋光墊市場；技術發展方面，將積極開發針對第三代半導體、矽光子及先進封裝的創新產品，拓展新市場。同時，計畫在2025年進一步拓展日本與歐美市場，並透過與德鑫半導體控股聯盟的合作，強化海外客戶服務，全面推動全球市場布局。