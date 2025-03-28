偉康科技2月自結純益年增逾126% 每股純益0.05元

數位身分認證大廠偉康科技（6865）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，28日應主管機關要求，公告2月自結數，單月稅前盈餘80萬元，年增126.53%，稅後純益78萬元，年增125.96%，每股純益0.05元。

偉康科技27日進行除息交易，每股配發現金股利1元、股票股利0.7元，除息參考價為77.1元，除息首日即填息完封。偉康科技28日股價收在72.9元，漲幅8.64%。

偉康科技客戶以金融業為主，近幾年積極拓展不同產業的客戶，進一步跨足製造業，已拿下工業電腦、自行車客戶訂單。

偉康營收來源主要分為勞務收入、授權收入、銷貨收入等三類，其中授權收入毛利最佳。偉康近年來積極提升自有產品比重，占比已由2023年的7%，大幅拉升至34%。

偉康總經理陳怡良表示，今年將持續提升自有產品營收占比，目標達到五成以上、衝刺獲利動能。