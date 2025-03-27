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84.1公尺！ 台灣最高樹「大安溪倚天劍」 笑傲東亞

東洋2月每股純益0.28元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

東洋（4105）有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（27）日公告營收及獲利表現。該公司2月獲利概況，單月稅前盈餘9,500萬元，年增86%；稅後純益7,000萬元，年增63%；每股純益0.28元。東洋總經理侯靜蘭近期表示，東洋發展策略包括營運三箭，包括外銷困難學名藥、授權引入新藥、及自製國產新藥，去年已有非常亮

眼的表現。今年除了困難學名藥Lipo-AB美國市場將跳躍式成長之外，東洋在其他海外市場各個區域也開始啟動查登送件。

侯靜蘭表示，東洋去年來自海外市場的貢獻很大，除了Lipo-AB的美國市場之外，越南市場也有明顯成長。目前東洋在越南主攻癌症治療藥物，未來會在重症抗生素加強布局，希望與更多大型醫院策略合作，把現在台灣成功的模型，包括癌症跟重症的發展能夠成功複製到越南市場。

在國內自製新藥方面，東洋未來仍將有三項開發中藥品，希望陸續上市。

東洋 美國 越南

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