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84.1公尺！ 台灣最高樹「大安溪倚天劍」 笑傲東亞

亞昕台中推案 總銷486億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

繼台北101宣布進軍台中百貨市場之後，亞昕（5213）看準台中房市發展潛力，董事長姚政岳也在昨（27）日宣布，2025年將在台中推動六大建案，總銷金額高達486億元，標榜以日系精工工法，為台中房地產市場注入新活力。

姚政岳表示，台中市是全台人口成長最快速的城市之一，擁有優質生活環境與產業基礎，吸引大量移入人口。亞昕提前布局，搶占市場先機，展現對中台灣房市的高度信心。

亞昕集團目前確定上半年推出三大建案，總銷金額達156億元，包括北屯14期重劃區洲際段總銷40億元，榮德段總銷45億元，以及五權西路案總銷71億元，緊鄰捷運南屯站，周邊涵蓋好市多COSTCO南屯店、IKEA、大墩商圈等生活機能，地段條件無可挑剔。

建案 房市

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