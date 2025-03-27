築間擴店 4月轉上櫃
台灣火鍋第一品牌築間（7723）董事長林楷傑昨（27）日於上櫃前業績發表會中指出，看好直營、加盟雙軌展店，力拚全年台灣總店數雙位數成長，期許營運繼續拚高。
聚焦火鍋與燒肉市場新品牌「芡芳」推出後，多品牌策略搶攻中平價火鍋市場，隨著業績穩健成長，預計4月要正式自興櫃轉上櫃，上櫃現增發行價格暫定每股55元。
築間餐飲集團為國內最大的連鎖火鍋品牌，成立於2020年，實收資本額為新台幣4.58億元，品牌展店版圖包含台灣，與香港及日本兩大海外市場，集團擁有13個餐飲品牌，全球總店數接近200家。集團市場版圖持續擴大，築間2024年全年合併營收57.84億元，創下歷史新高紀錄，連續四年全年營收創下歷史新高，每股稅後純益4.06元。
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