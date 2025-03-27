健喬配發股利1.6元

健喬（4114）昨（27）日公告董事會決議股利分派，擬配現金每股0.6元，股票股利每股1元，包括盈餘轉增資配股0.8元、資本公積轉增資配股0.2元，依27日收盤價34.1元計算，現金殖利率1.7%。

健喬去年全年營收55.5億元，年增7.9%，稅後純益6.8億元，年增15.1%，每股純益1.63元。

健喬表示，集團營收過去十年已成長3.2倍，雖有不少股東認為，公司每年配發股票股利導致股本增加，但翻開過去紀錄，除特殊三個年度有售廠等一次性利益外，其餘年度每股盈餘維持一路增長。在市值方面，健喬自2015到2018年市值約50億元，2019至2022年拉高到70億元，2022年首度達到150億元左右，2024年維持高峰。

健喬董事長林智暉表示，今年起將啟動新一輪國際布局與營運升級計畫，預定到2030年時，將投資210億元進行擴張。