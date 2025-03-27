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博智新廠第2季到位 挹注產能

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

PCB廠商博智（8155）昨（27）日舉行法說會，董事長張永青帶領總經理洪輝龍、副總林于凱等團隊出席。博智展望今年，因應AI伺服器商機成長並舒緩PCB交期，已規畫產能去瓶頸，新租廠房預計第2季到位，屆時產能可增20%。

博智大股東包括仁寶集團持股33.6%，研華集團持股6.2%。博智去年AI伺服器相關產品占整體伺服器營收比重超過五成。

展望未來，張永青說，工業電腦復甦，擴產規畫第一階段增加20%產能，訂單能見度比以前更好，產能利用率不用太擔心，希望縮短交貨期間，對未來產能利用有信心。

終端應用方面，張永青昨說，今年AI伺服器接單暢旺且快速成長，能見度拉長至12至16周，工業電腦IPC客戶端的訂單出貨比大於1。在AI業務上，目前博智網通板占比不高，希望擴廠後爭取更多業務。

AI 伺服器 工業電腦

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