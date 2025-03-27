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健喬董事會通過擬配現金股利0.6元 股票股利1元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

健喬（4114）27日公告董事會決議股利分派，擬配現金每股0.6元，股票股利每股1元（盈餘轉增資配股0.8元、資本公積轉增資配股0.2元），依27日收盤價34.1元計算，現金殖利率1.7%。

健喬去年全年營收55.5億元，年增7.9%，稅後純益6.8億元，年增15.1%，每股純益1.63元。

健喬表示，集團營收過去十年已成長3.2倍，雖有不少股東認為，公司每年配發股票股利導致股本增加，但翻開過去紀錄，除特殊三個年度有售廠等一次性利益外，其餘年度每股盈餘維持一路增長。在市值方面，健喬自2015到2018年市值約50億元，2019至2022年拉高到70億元，2022年首度達到150億元左右，2024年維持高峰。等於每三到四年市值就會大幅成長。

健喬董事長林智暉表示，健喬2016年至2019年進行一連串併購後，近年來專注併購後的整合調整。今年起將啟動新一輪國際布局與營運升級計畫， 預定到2030年時，將投資210億元進行擴張。未來210億元的投資計畫包括進行既有工廠的擴產，其次是收購台灣、東南亞等海內外市場藥證，第三是投入90億元進行兩項藥廠的併購，以具加乘效果或互補為優先，目標包括台灣與國外的藥廠，不局限於東南亞，有機會在未來兩年內就看到。

此外，健喬去年接手海森藥物的Celltrion港澳台藥物，預計今年底前逐步完成藥證移轉，下半年可望完整貢獻，貢獻營收超過3億元。腸胃道新藥Goofice已於2024年遞交申請，預計將於2026年第1季取得藥證並上市；治療子宮肌瘤之新藥Linzagolix也在2024年送件，預計今年第2季獲得藥證。

健喬持續拓展全球市場，包括國內、外製劑及原料藥等，集團目前已取得約1,300項許可證，銷售版圖涵蓋中國大陸、東協國家、南非、蒙古、中南美洲及加拿大等地。

東南亞 營收

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