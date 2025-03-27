東洋公告2月淨利7,000萬元、年增63% 每股盈餘0.28元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

東洋（4105）有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，27日公告營收及獲利表現。該公司2月營收4.09億元，年增149%；稅前盈9,500萬元，年增86%；歸屬母公司業主淨利7,000萬元，年增63%；每股盈餘0.28元，年增65%。

東洋近日受邀參加線上法說會，總經理侯靜蘭表示，東洋發展策略包括營運三箭，包括外銷困難學名藥、授權引入新藥、及自製國產新藥，去年已有非常亮眼的表現。今年除了困難學名藥Lipo-AB美國市場將跳躍式成長之外，東洋在其他海外市場各個區域也開始啟動查登送件。

侯靜蘭表示，東洋去年來自海外市場的貢獻很大，除了Lipo-AB的美國市場之外，越南市場也有明顯成長。目前東洋在越南主攻癌症治療藥物，未來會在重症抗生素加強布局，希望與更多大型醫院策略合作，把現在台灣成功的模型，包括癌症跟重症的發展能夠成功複製到越南市場。

在國內自製新藥方面，東洋的Polymyxin是臨床上未被滿足的需求，公司花了七、八年時間，去年底拿到健保給付，這項藥物將成為今年新的成長動能，除了Polymyxin之外，東洋未來仍將有三項開發中藥品，希望今年、明年跟後年陸續的上市。

侯靜蘭表示，看好今年營運成長，東洋今年目標是營收出現雙位數成長。

東洋 營收 越南

延伸閱讀

性感越南人妻超會撩！　夏騰宏腿軟狂NG

抗生素必要時仍須使用 醫：避免不必要「預防性投藥」

北醫研究：2歲前使用抗生素 ADHD罹病風險增10％

台股重挫 19檔同一天除息的個股中僅這4檔完成填息

相關新聞

築間4月下旬每股55元掛牌 新品牌「芡芳」搶中平價火鍋市場

築間（7723）27日舉辦上櫃前業績發表會，預計4月下旬以每股55元掛牌上櫃。築間董事長林楷傑表示，目前有13個餐飲品牌...

築間董座林楷傑看好今年業績續旺、預計4月上櫃掛牌

台灣火鍋第一品牌築間（7723）董事長林楷傑27日於上櫃前業績發表會中直言，看好直營、加盟雙軌展店力拼全年台灣總店數雙位...

火鍋霸主築間4月轉上櫃 今年海內外持續展店

築間將於4月下旬興櫃轉上櫃，承銷價55元，董事長林楷傑表示，今年築間以雙位數展店為目標，持續推進海內外展店計畫，為集團長...

台灣穩鴻3月31日登錄創櫃板 再添生力軍

櫃買中心(Taipei Exchange)創櫃板再添生力軍，台灣穩鴻科技(7672；產業類別：數位雲端)將於2025年3...

弘塑盤中跌破1000元大關 台股剩15千金

半導體設備廠弘塑股價走勢疲弱，盤中一度跌破1000元大關，台股剩15千金

曜越單車拉風 亮出自有品牌

曜越（3540）昨（26）日參加台北國際自行車展，推出最新單車品牌ttbici時尚車服與thermaltake Mini...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。