東洋公告2月淨利7,000萬元、年增63% 每股盈餘0.28元

東洋（4105）有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，27日公告營收及獲利表現。該公司2月營收4.09億元，年增149%；稅前盈9,500萬元，年增86%；歸屬母公司業主淨利7,000萬元，年增63%；每股盈餘0.28元，年增65%。

東洋近日受邀參加線上法說會，總經理侯靜蘭表示，東洋發展策略包括營運三箭，包括外銷困難學名藥、授權引入新藥、及自製國產新藥，去年已有非常亮眼的表現。今年除了困難學名藥Lipo-AB美國市場將跳躍式成長之外，東洋在其他海外市場各個區域也開始啟動查登送件。

侯靜蘭表示，東洋去年來自海外市場的貢獻很大，除了Lipo-AB的美國市場之外，越南市場也有明顯成長。目前東洋在越南主攻癌症治療藥物，未來會在重症抗生素加強布局，希望與更多大型醫院策略合作，把現在台灣成功的模型，包括癌症跟重症的發展能夠成功複製到越南市場。

在國內自製新藥方面，東洋的Polymyxin是臨床上未被滿足的需求，公司花了七、八年時間，去年底拿到健保給付，這項藥物將成為今年新的成長動能，除了Polymyxin之外，東洋未來仍將有三項開發中藥品，希望今年、明年跟後年陸續的上市。

侯靜蘭表示，看好今年營運成長，東洋今年目標是營收出現雙位數成長。