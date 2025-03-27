智通財報／去年賺3.19億 年增261.2% 總座笑看後市

智通*（8932）於27日公布去(2024)年財務報告，團隊去年合併營收達14.95億元，年增55.5%；稅後純益3.19億元，年增261.2%；每股純益2元。智通科創總經理蔡焜煌透露，去年成功繳出亮麗成績單，主要受惠於旗下軟體科技事業體（GLN）的高速發展。展望未來，蔡焜煌表示，自己對公司今(2025)年營運成長動能有信心。

根據智通科創公布財報顯示，2024年公司整體合併毛利率為56.1%，營業利益率為34.5%，稅後純益率則為21.3%。公司成長動能主要來自軟體科技事業體（GLN）在亞太區及東南亞新客戶數增加以及既有客戶的長遠收入貢獻，軟體銷售及勞務收入在2024全年貢獻營收達新台幣7.8億元，比去年同期的新台幣2.8億元，年增率高達179%。

GLN核心業務涵蓋高度客製化軟體開發與數位化諮詢，提供企業ERP解決方案、電子商務平台、供應鏈管理（SCM）、客戶關係管理（CRM）及數據分析系統等，為企業提供靈活、高效的數位化工具。此外，GLN提供企業數位轉型策略規劃、IT架構優化、數據驅動決策等諮詢服務，確保企業客戶在軟體及IT技術投入獲得最大回報。GLN憑藉技術創新與產業深耕，建立穩定且高成長的營收模式。

GLN總部位於馬來西亞吉隆坡，在亞太及東南亞區域耕耘有成，已成功進軍亞太及東南亞13個國家，包含印度、 緬甸、寮國、泰國、柬埔寨、越南、 馬來西亞、新加坡 、印尼 、香港 、韓國、台灣、菲律賓、紐西蘭等等，目前持續積極拓展業務版圖。

穩定的客戶基礎與多元收入模式 奠定長期增長基石

透過深度客製化的軟體開發與企業數位化轉型服務，GLN在高附加價值、高利潤市場中建立了強大的客戶基礎，這些長期合作客戶確保了GLN業務穩定性，更為GLN奠定未來持續增長的市場機會。

產品銷售與經常性收入方面，GLN提供標準化企業軟體銷售，同時推動SaaS訂閱模式，透過雲端技術提供靈活、可擴展的解決方案，打造穩定且可預測的長期收益。GLN亦提供企業客戶系統管理與維護服務，確保企業IT環境的安全性與高效運行，提升客戶黏著度與回購率。此外，透過經銷商夥伴戰略合作與積極市場拓展，有望進一步擴大營收來源。

AI 賦能企業客戶

GLN 透過AI 賦能企業，助力客戶打造更高效、智能、自動化的營運模式。GLN的智能ERP整合企業資源，提高企業管理效率；AI供應鏈管理系統透過即時監控與預測優化物流與資源配置；IT自動化方案確保系統穩定運行，大幅降低企業維運成本。此外，運用智慧數據分析與業務自動化技術，幫助企業即時處理數據、提升決策效率並減少人工操作，實現營運效益最佳化。

GLN透過AI數據分析技術，幫助企業深入洞察客戶行為與市場趨勢，優化產品與服務策略。GLN的AI系統能夠進行精準用戶分群、預測消費行為、個性化推薦，提升客戶黏著度與轉換率。此外，透過AI優化行銷自動化、動態訂價、信用風險評估等等，能降低企業客戶流失率，提升顧客終身價值，讓企業能夠在降低獲客成本（CAC）的同時，實現高效、可持續的增長模式。

全球擴張與市場策略：AI + Fintech 雙引擎驅動

GLN不僅在技術層面保持領先，也積極擴展全球市場，計畫透過戰略合作與併購，加速Fintech、AI、雲端安全、供應鏈管理的全球布局。未來，GLN將持續深化AI與Fintech布局，並強化SaaS與PaaS服務，拓展跨境金融、供應鏈管理與智能企業解決方案。憑藉技術創新與市場布局，GLN站穩數位科技浪潮最前線，致力成為企業數位轉型的關鍵推動者。

營運展望

展望未來，蔡焜煌表示，自己看好智通科創2025年進一步實現營運績效與市場版圖的雙重擴張。軟體科技事業繼續拓展在亞太區及東南亞市場覆蓋率，預估可受惠於舊客戶長約合作，軟體系統可擴展性以及功能擴充，加上新客戶數目成長，業績成長動能可期待。GLN積極開發以AI人工智慧為基礎的創新工具及解決方案，目前也推出自家研發的金融科技解決方案，有望增添公司未來業務成長新動能。