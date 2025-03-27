神達數位31日登錄興櫃 今年營收雙位數成長

神達（3706）投控旗下車用電子及智聯網解決方案廠神達數位（7821）將於3月31日登錄興櫃市場，展望今年，神達看好北美市場增長動能，預計營收將有雙位數成長。

神達數位成立於2017年9月，並於2018年正式營運，目前資本額為新台幣10.94億元，公司前身是神達電腦的行動通訊產品事業體，早期深耕PDA（個人數位助理）及PND（可攜式衛星導航）消費性電子產品，旗下品牌Mio更創下全球前三大品牌的亮眼成績。

隨著智慧型手機及iPad問世，公司產品亦逐步轉型至車用電子及車聯網領域，2019年成功打入國際車廠供應鏈、2022推出車隊管理解決方案，近兩年更跨足智聯網領域，憑藉在AIaaS（AI as a Service）領域的專業能力以及先進的邊緣運算平台設計能力，提供涵蓋消費性及企業級的工規與車用產品解決方案。

深耕車用電子市場多年，神達數位全球累積銷售之行車記錄器已逾1,000萬台，以自有品牌Mio行銷全球，在全球市場居領先地位，並成功打入國際汽車品牌供應鏈，銷售渠道已從AM（After Market：零售市場）擴展至DOP（Dealer Option：經銷商選配）、MOP（Manufacturing Option：原廠安裝）商業模式市場，公司長久以來不斷致力於提升產品附加價值，並將產品與衛星定位、影像AI及聯網技術做結合，讓產品應用不單侷限於消費性車用產品領域，更跨足於商用車隊管理領域，拓展全球商用市場。

以Edge AI邊緣運算技術以及自建的VISION AI（先進AI視覺）團隊為基礎，神達數位整合累積多年的影像AI及聯網技術，提供功能強大的聯網視訊解決方案，協助客戶更有效率地進行遠端管理；相較於同業，神達數位專精不僅硬體系統設計，更擁有豐富靈活的API和SDK軟體套件開發能力，能與前台裝置及後台雲端高度彈性整合，提供客戶從硬體、軟體、後台到雲端服務，最完整的硬／軟體解決方案；此外，公司亦同時具備Intel X86、ARM、Linux架構下多元的處理器開發能力，可同時開發Windows或Android系統的工業電腦解決方案，滿足客戶各種跨領域需求。

神達數位2023年合併營收49.61億元，稅後淨利1.23億元，每股盈餘1.16元；2024年合併營收69.83億元、年增40.75%，稅後淨利1.71億元、年增38.62%，每股盈餘為1.61元，營收獲利大幅成長，表現亮眼。