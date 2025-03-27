神達數位3月31日興櫃掛牌 搶攻車用電子、智聯網市場商機

車用電子及智聯網解決方案大廠神達數位（7821）將於3月31日於興櫃掛牌，正式進入資本市場。據悉，神達數位近兩年積極的跨足「智聯網」領域，並憑藉自身在AIaaS(AI as a Service)領域的專業能力，以及先進的邊緣運算平台設計能力，持續提供涵蓋消費性及企業級的工規與車用產品解決方案。未來也將瞄準國內對「車用電子及智聯網解決方案」的需求市場持續邁進。

根據公開資訊顯示，神達數位成立於2017年9月，並於2018年正式營運，目前資本額為新台幣10.94億元，公司前身是神達電腦的行動通訊產品事業體，早期深耕PDA(個人數位助理)及PND(可攜式衛星導航)消費性電子產品，旗下品牌Mio更創下全球前三大品牌的亮眼成績。隨著智慧型手機及iPad問世，公司產品亦逐步轉型至車用電子及車聯網領域，2019年成功打入國際車廠供應鏈、並於2022推出車隊管理解決方案。

事實上，神達數位已深耕車用電子市場多年，並且團隊在全球累積銷售之行車記錄器已逾1,000萬台，以自有品牌Mio行銷全球，在全球市場居領先地位，並成功打入國際汽車品牌供應鏈。而團隊目前旗下的銷售渠道已從AM(零售市場)擴展至DOP(經銷商選配)、MOP(原廠安裝)商業模式市場。

此外，公司長久以來也不斷致力於提升產品附加價值，並將產品與衛星定位、影像AI及聯網技術做結合，讓產品應用不單侷限於消費性車用產品領域，更跨足於商用車隊管理領域，拓展全球商用市場。以Edge AI邊緣運算技術以及自建的VISION AI(先進AI視覺)團隊為基礎，神達數位整合累積多年的影像AI及聯網技術，提供功能強大的聯網視訊解決方案，協助客戶更有效率地進行遠端管理。

神達數位表示，相較於同業，神達數位專精不僅硬體系統設計，更擁有豐富靈活的API和SDK軟體套件開發能力，能與前台裝置及後台雲端高度彈性整合，提供客戶從硬體、軟體、後台到雲端服務，最完整的硬/軟體解決方案。此外，公司亦同時具備Intel X86、ARM、Linux架構下多元的處理器開發能力，可同時開發Windows 或 Android系統的工業電腦解決方案，滿足客戶各種跨領域需求。

神達數位2023年合併營收49.61億元，稅後淨利1.23億元，每股盈餘1.16元；2024年合併營收69.83億元，年增40.75%，稅後淨利1.71億元，年增38.62%，每股盈餘為1.61元，營收獲利大幅成長，表現亮眼。而團隊也瞄準車載視訊管理解決方案(Video Telematics)在車隊管理和道路安全領域的應用正迅速增長的趨勢來積極投入。

根據市場研究，在北美和歐洲地區的安裝車輛數預計將以16.9%的年複合成長率增長，預估2028年成長可達到1480萬台。而全球市場經濟規模也預計在2031年增長至48億美元，年複合成長率（CAGR）達到17.8%，全球車隊管理市場成長動能前景看好。