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千附精密狂漲五成後回檔 國防、航太添營運動能

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

千附精密（6829）近期股價攻勢凌厲，波段漲幅達五成，但今日反壓出籠，大舉回落7.14%、收低在156元。由於近期多次達公佈注意交易資訊標準，公告114年2月營收1.35億元、年增30%，稅前淨利2900萬元、年增93%，本期淨利2300萬元、年增92%，每股盈餘0.4元、較去年同期翻倍。

千附精密113年全年營收15.2億元，稅前淨利4.15億元，本期淨利3.35億元，每股盈餘5.66元。董事會通過每股擬配發5元現金股利，配發率88.3%。

股價表現上，千附精密3月上旬盤中探低至114元後，多頭發動一波反撲，25日盤中觸及173元、26日收168元，分創盤中、收盤歷史新高價。波段漲幅約達五成。

籌碼面上，本周以來外資買超196張、投信賣超200張、自營商也小幅調節6張；累計3月以來，外資買超1183張、投信賣超128張、自營商買超157張，合計三大法人買超1212張。

千附精密前2月營收2.91億元，年增28.96%。近幾年在國防、航太零組件等精密組部件整合加工製造服務著墨甚深，受惠高毛利的航太零組件需求躍升，去年營運表現亮眼，今年國防訂單能見度持續明朗，成長力道有望加大。

外資 營收 航太

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