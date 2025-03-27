築間董座林楷傑看好今年業績續旺、預計4月上櫃掛牌

台灣火鍋第一品牌築間（7723）董事長林楷傑27日於上櫃前業績發表會中直言，看好直營、加盟雙軌展店力拼全年台灣總店數雙位數成長，聚焦火鍋與燒肉市場新品牌「芡芳」推出後，多品牌策略搶攻中平價火鍋市場，隨著業績穩健成長，預計4月要正式自興櫃轉上櫃，上櫃現增發行價格暫定每股55元。

築間餐飲集團為國內最大的連鎖火鍋品牌，成立於2020年，實收資本額為新台幣4.58億元，品牌展店版圖包含台灣，與香港及日本兩大海外市場，集團擁有13個餐飲品牌，全球總店數接近200家。

對於國內餐飲市場變化，林楷傑表示，隨著解封後國內的觀光產業發生很大的變大，未來這一兩年全球景氣狀況不明確，再加上疫情後許多人加碼出國觀光，把大部分的支出花在觀光旅遊消費，所以築間穩紮穩打，主攻民生消費市場，還自己擅長的事情主力放在火鍋品牌。

集團市場版圖持續擴大，築間2024年全年合併營收57.84億元，創下歷史新高紀錄，連續4年全年營收創下歷史新高，全年每股稅後純益為4.06元。

築間總經理總經理周秀花進一步指出，築間深耕台灣餐飲市場多年，洞察台灣多元融合的飲食文化，以及消費者求新求變的飲食追求，集團從火鍋出發，擴展至日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等多元類別，先後推出「築間幸福鍋物」、「燒肉smile」、「本格和牛」、「有之和牛」等品牌。近年來，更一口氣新增「繪馬別邸」、「築間酸菜魚」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶韓國烤肉公社」、「築間燒肉本命」等品牌，以直營與連鎖加盟雙軌並進，積極鋪張市場版圖。

隨著「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「朴庶韓國烤肉」等品牌市場拓展，來客數與翻桌率已穩健成長，築間秉持「多品牌、多據點」的經營策略，聚焦中、高價位消費市場，並積極發表新品牌、推出新商品，以提升消費者的品牌忠誠度，且集團因應消費市場需求，進行品牌汰弱留強，以期於維持營收規模經濟，更戮力提升營運表現。

今年將以火鍋與燒肉為主要經營主軸。據市場調查報告顯示，台灣火鍋市場的年商機高達400億元，燒肉在台灣餐飲也有一年90億元的商機，顯示兩大餐飲類別的龐大潛力。

目前集團火鍋品牌涵蓋高價位「有之和牛」、中高價位的「築間幸福鍋物」及「築間麻辣火鍋」，4月將再推出第13個品牌—「芡芳石頭火鍋」，迎合消費者的消費期待，主打中平價的石頭火鍋，主要客群鎖定外食上班族和家庭客，目標2025年上半年開出10家分店。隨著品牌價格區間布局完整，以及展店數持續增加，集團今年業績有望優於去年。