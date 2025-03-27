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火鍋霸主築間4月轉上櫃 今年海內外持續展店

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
築間將於4月下旬興櫃轉上櫃。圖為董事長林楷傑。圖／築間提供
築間將於4月下旬興櫃轉上櫃。圖為董事長林楷傑。圖／築間提供

築間將於4月下旬興櫃轉上櫃，承銷價55元，董事長林楷傑表示，今年築間以雙位數展店為目標，持續推進海內外展店計畫，為集團長遠發展注入強勁動能。

目前築間旗下共12個品牌，去年營收57.84億元，也是連續4年創下歷史新高，每股純益為4.06元，但獲利卻出現衰退。總經理周秀花表示，主要因為去年部分品牌整改，加上攤提、開設新品牌等費用較高，而今年已經整改完畢，營業利益自然會上升。

4月將再推出第13個品牌「芡芳石頭火鍋」，迎合消費者的消費期待，主打中平價的石頭火鍋，主要客群鎖定外食上班族和家庭客，目標2025年上半年開出10家分店，隨著品牌價格區間布局完整，以及展店數持續增加，集團今年業績有望優於去年。

在海外布局部分，築間表示，已成功推動「築間酸菜魚」、「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」等品牌引進香港，並以「築間燒肉ちくま焼肉」進軍日本，海外門市單月業績回升趨勢明顯，未來將持續優化菜單與服務，進一步放大品牌效益，強化海外市場布局。

展望未來，築間表示，將持續深耕台灣餐飲市場，提升品牌市占率，隨著市場版圖穩健擴張，集團將靈活調整新舊品牌的雙線發展策略，推動街邊店及百貨商場的門店布局，擴大品牌聚落效益。集團亦持續強化資源整合與成本管控，以提升獲利能力。

布局 火鍋 築間 興櫃 餐飲

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