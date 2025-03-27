築間4月下旬每股55元掛牌 新品牌「芡芳」搶中平價火鍋市場

築間（7723）27日舉辦上櫃前業績發表會，預計4月下旬以每股55元掛牌上櫃。築間董事長林楷傑表示，目前有13個餐飲品牌，全球總店數接近200家。今年將以火鍋與燒肉為主要經營主軸。台灣火鍋市場的年商機高達400億元，燒肉在台灣餐飲也有一年90億元的商機，顯示兩大餐飲類別的龐大潛力。築間今年以雙位數展店為目標，持續推進展店計畫。

目前築間集團火鍋品牌涵蓋高價位「有之和牛」、中高價位的「築間幸福鍋物」及「築間麻辣火鍋」，4月將再推出第13個品牌「芡芳石頭火鍋」，迎合消費者的消費期待，主打中平價的石頭火鍋，主要客群鎖定外食上班族和家庭客，目標2025年上半年開出10家分店。隨著品牌價格區間布局完整，以及展店數持續增加，集團今年業績有望優於去年。

築間深耕台灣餐飲市場多年，從火鍋出發，擴展至日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等多元類別，先後推出「築間幸福鍋物」、「燒肉smile」、「本格和牛」、「有之和牛」等品牌。近年來，更一口氣新增「絵馬別邸」、「築間酸菜魚」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶韓國烤肉公社」、「築間燒肉本命」等品牌，以直營與連鎖加盟雙軌並進，積極鋪張市場版圖。

隨著「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「朴庶韓國烤肉」等品牌市場拓展，來客數與翻桌率已穩健成長，築間秉持「多品牌、多據點」的經營策略，聚焦中、高價位消費市場，並積極發表新品牌、推出新商品，以提升消費者的品牌忠誠度，且集團因應消費市場需求，進行品牌汰弱留強，以期於維持營收規模經濟，更戮力提升營運表現。

在海外布局部分，築間已成功推動「築間酸菜魚」、「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」等品牌引進香港，並以「築間燒肉ちくま焼肉」進軍日本；集團表示，海外門市單月業績回升趨勢明顯，未來將持續優化菜單與服務，進一步放大品牌效益，強化海外市場布局。

展望未來，築間將持續深耕台灣餐飲市場，提升品牌市占率；隨著市場版圖穩健擴張，集團將靈活調整新舊品牌的雙線發展策略，推動街邊店及百貨商場的門店布局，擴大品牌聚落效益。集團亦持續強化資源整合與成本管控，以提升獲利能力。

築間去年合併營收57.84億元，連續4年全年營收創下歷史新高，每股稅後盈餘為4.06元。