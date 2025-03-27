快訊

路邊丟「600萬真鈔」沒人敢撿！台南男稱錢放家裡會發霉：拿出來曬太陽

黑手比老闆更懂勞基法 他留5年出勤紀錄離職拿回30萬

北一女師區桂芝遭檢舉 藍營批綠：不只戒嚴、警總時代來臨了

台灣穩鴻3月31日登錄創櫃板 再添生力軍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
穩鴻公司主要專精在數位對講與無線智能技術，並具備物聯網與雲端整合的經驗。（櫃買中心/提供）
穩鴻公司主要專精在數位對講與無線智能技術，並具備物聯網與雲端整合的經驗。（櫃買中心/提供）

櫃買中心(Taipei Exchange)創櫃板再添生力軍，台灣穩鴻科技(7672；產業類別：數位雲端)將於2025年3月31日登錄創櫃板。

穩鴻公司主要業務為從事商辦、住宅及停車場對講機與監控系統的開發，該公司結合物聯網技術，設計雲端對講系統與APP，讓住戶可遠端控制家中家電設備，並將家中警報訊息推播至手機系統。

穩鴻公司主要專精在數位對講與無線智能技術，並具備物聯網與雲端整合的經驗，該公司結合網路、語音、感測及藍芽通訊，透過對講機將Mesh網路定位技術應用到社區物聯網，建立社區安全網路系統，掌握訪客足跡以確保社區安全。

另外該公司對講機系統結合獨創的物聯網感測設備，可進行大樓公共設備監控與業主或住戶訊息推播，當消防設備或緊急照明設備故障時，可利用APP推播通知相關人員，達到提醒與警示效果。

創櫃板 物聯網 雲端

延伸閱讀

台南光電板包圍社區 麻豆人抗爭

麥金路接國1交流道 基市府擬拓為3車道

重力加速度！頑童2樓丟濕紙巾落街…打凹800萬元豪車車頭蓋 家長終賠28000元

說明會臨時喊卡！光電業者欲於麻豆設置發電廠 地方誓死抗爭

相關新聞

台灣穩鴻3月31日登錄創櫃板 再添生力軍

櫃買中心(Taipei Exchange)創櫃板再添生力軍，台灣穩鴻科技(7672；產業類別：數位雲端)將於2025年3...

弘塑盤中跌破1000元大關 台股剩15千金

半導體設備廠弘塑股價走勢疲弱，盤中一度跌破1000元大關，台股剩15千金

曜越單車拉風 亮出自有品牌

曜越（3540）昨（26）日參加台北國際自行車展，推出最新單車品牌ttbici時尚車服與thermaltake Mini...

台特化 開發新品衝市占

台特化（4772）昨（26）日舉行法說會，該公司指出，根據日商IMARC Group市場調查預測，2022年至2028年...

叡揚2025年全年拚績增雙位數

今年將AI研發成果融入雲端全線產品，總經理陳世安昨（26）日表示，去年訂單中AI含量占比已超過20％，他並看好，隨著大語...

擎亞2024年現金股利0.5元 衝刺HBM業務

半導體通路商擎亞（8096）昨（26）日公告，董事會通過去年度盈餘每股擬配發現金股利0.5元，盈餘配發率約15.2％，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。