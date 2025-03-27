台灣穩鴻3月31日登錄創櫃板 再添生力軍

櫃買中心(Taipei Exchange)創櫃板再添生力軍，台灣穩鴻科技(7672；產業類別：數位雲端)將於2025年3月31日登錄創櫃板。

穩鴻公司主要業務為從事商辦、住宅及停車場對講機與監控系統的開發，該公司結合物聯網技術，設計雲端對講系統與APP，讓住戶可遠端控制家中家電設備，並將家中警報訊息推播至手機系統。

穩鴻公司主要專精在數位對講與無線智能技術，並具備物聯網與雲端整合的經驗，該公司結合網路、語音、感測及藍芽通訊，透過對講機將Mesh網路定位技術應用到社區物聯網，建立社區安全網路系統，掌握訪客足跡以確保社區安全。

另外該公司對講機系統結合獨創的物聯網感測設備，可進行大樓公共設備監控與業主或住戶訊息推播，當消防設備或緊急照明設備故障時，可利用APP推播通知相關人員，達到提醒與警示效果。