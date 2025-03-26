台特化 開發新品衝市占

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台特化（4772）昨（26）日舉行法說會，該公司指出，根據日商IMARC Group市場調查預測，2022年至2028年的全球特殊氣體市場規模年複合成長率（CAGR）達7.5%，台特化將透過提高市占率及開發新品項，帶動營運成長。

台特化指出，特用化學品與半導體級特殊氣體亦占據重要比率，不容忽視；特殊氣體成本占比達13%，為半導體製造中僅次於矽晶圓的第二大材料，並且對製程良率具有關鍵影響。

台特化在沉積材料的矽基氣體外，最新量產產品是無水氟化氫（AHF），也是首支應用乾式蝕刻的自製產品，台特化指出，AHF非常符合公司瞄準的市場，以先進製程應用為主、需求具備一定量體且能夠具有進口替代效果，看好今年AHF會繼續放量。如果未來在非半導體領域有高精度、利潤率好的氣體產品，公司也不排除會展開布局。

半導體 法說會 矽晶圓

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