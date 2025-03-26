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勝昱發重訊 待彌補虧損已達實收資本額一半以上

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

勝昱（4304）26日發重訊，針對去年第4季財務報告，因待彌補虧損3.14億元，已達實收資本額3.6億元的二分之一以上，由會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告。

冠恆聯合會計師事務所表示，勝昱及其子公司民國113年及112年12月31日之合併資產負債表暨民國113年及112年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表，經本會計師完成查核會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與勝昱及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

如合併財務報表所述，勝昱及其子公司截至民國113年12月31日之待彌補虧損為新台幣3.148億元，已達實收股本新台幣3.6億元之二分之一以上。該等情況顯示勝昱及其子公司繼續經營之能力存在重大不確定性，本會計師未因此修正查核意見。

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