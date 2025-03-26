叡揚2025年全年拚績增雙位數

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

叡揚（6752）今年將AI研發成果融入雲端全線產品，總經理陳世安昨（26）日表示，去年訂單中AI含量占比已超過20％，他並看好，隨著大語言模型推出速度加速、規模也快速擴大，算力將逐漸走向平價化，AI應用將更普及。

叡揚去年營收、獲利同步創新高，陳世安表示，去年受營收認列時點遞延影響，營收年增幅僅超過9%，今年延續去年取得新授權或訂閱制訂單產生加疊作用，加上每年持續開拓新訂單，營收成長幅度可望回到過去水準，達到雙位數百分比。

叡揚2013年即投入AI研發，今年進一步將AI研發成果融入全線雲端產品。陳世安指出，隨著GPU伺服器等硬體價格轉趨親民，叡揚去年內部也採購AI伺服器，要讓AI服務快速導入旗下每個部門，並推出結合End to end VDU（Visual Document Understanding）和 LLM（Large Language Model）技術的InsAI智慧辨識，讓企業降本增效。

AI 營收 雲端

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