精剛法說會／可受惠中美關稅戰 樂觀看前景

特殊鋼材料廠精剛（1584）26日法說會，表明美國關稅戰加上與中國大陸的經濟競爭下，導致鈦鎳等特殊鋼合金的關稅持續墊高，反而有利台廠競爭，精剛將受惠於轉單效應，並已經接到訂單。

精剛指出，今年第1季受到美國川普關稅政策影響，造成客戶觀望、庫存回補需求放緩。但隨著美俄加強連繫以結束烏克蘭戰爭，反而催化歐洲持續擴大軍備，長期仍會帶動軍工產品需求。

目前鎳與鈦合金成為各界矚目的戰略性物資，美中相互祭出關稅制裁等措施，台灣在關稅上相對有利，原本向中國大陸採購的鈦合金，已逐步轉單到精剛。

主因在於，鈦合金由中國大陸出口到美國，被加徵10%關稅，全部關稅進一步墊高到50%，而台灣則是15%；鎳基產品被加徵關稅後變38%、台灣則只有3%，整體來看中美貿易較勁，台灣相對有利。