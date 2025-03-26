永鴻生技27日舉行上市前業績發表會 4月下旬掛牌

永信投控（3705）子公司永鴻生技（6936）將於27日舉行上市前業績發表會，預計4月下旬掛牌上市，成為台灣首家掛牌上市的動物藥廠。董事長暨總經理鍾威凱26日表示，永鴻生技聚焦動物保健、飼料添加劑及寵物保健等三大市場，期許未來五年能成為亞洲前三大動物藥廠。

永鴻去年合併營收12.9億元、年增7.2%，營業毛利4.4億元、年增23.5%，稅後淨利1.36億元、年增49.1%，每股純益（EPS）2.06元。法人預期，永鴻生技今年營收、獲利都將呈兩位數成長。

永鴻生技是由永信藥品於2016年收購外商藥廠，並將原有動物事業處獨立合併後，新成立的全台頂尖大型動物藥廠，主要從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品，擁有超過300張國內動物產品許可證，產品分為治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑、及寵物用藥與保健品四大類。

鍾威凱表示，永鴻生技目前營收有98%比重來自經濟動物市場，另外2%來自寵物市場，經濟動物市場包含家畜、家禽及水產所需藥物、抗生素、含藥及非含藥飼料添加劑等產品，近年來雖然國人攝取豬肉人口比例下滑，但雞肉攝取人口仍然成長，更重要的是，永鴻生技的各項產品正逐步取代進口產品，因此經濟動物業績仍穩定成長。

針對寵物保健市場，鍾威凱說明，這塊市場雖占公司營收比重仍小，但是永鴻生技非常看好寵物保健市場成長機會，目標五年後寵物保健市場占營收比重能提高到三成。

此外，永鴻生技目前外銷比重僅占目前營收的一成，為了擴大海外市場規模，永鴻生技掛牌後，不排除行海外併購，目前以東南亞及日本為首選，希望五年內能在海外擁有永鴻生技自己的生產基地。

鍾威凱表示，擴充國際市場是永鴻生技將來必走的道路，以公司目前約4,000萬美元的營業規模，未來持續拓展海外市場，期許未來五年能成為亞洲前三大動物藥廠。

永鴻生技為了國際化做準備，現有廠房已具WHO GMP、 GMP、FAMI-QS、ISO9001認證，且為全台唯一取得WHO GMP認證之動物藥廠，可加速東南亞市場取證，並有能力發展高端、高品質之國際產品，打入澳洲、日本、美國等動物用藥高法規市場。

全球動物保健市場規模依據Precedence Research市調公司資料，預期2030年可達768.2億美元，自2022年至2030年的年複合成長率4.2%；全球動物藥品部分，預期在2028年可達407.5億美元，年複合成長率6.67%；飼料添加劑部分，2022年市場價值為407.4億美金，自2023至2030年將以年複合成長率3.6%持續成長。