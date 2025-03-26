快訊

疑追求不成…桃園男持刀猛刺女同事後自傷 2人倒地滿是鮮血

癌逝議員李奕德出身百年老字號中藥房 家族5代懸壺濟世

中捷砍人凶手下跪 被害生父不領情：僅願以25萬和解「非常錯愕」

台灣東洋法說會／總座：2大利基穩健成長、3新品逐步問世

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台灣東洋總經理侯靜蘭。記者吳康瑋／攝影
台灣東洋總經理侯靜蘭。記者吳康瑋／攝影

台灣東洋（4105）26日召開法說會，總經理侯靜蘭表示，團隊去年全年合併營收上看60億臺幣，營業利益大約達到13.9億元，同創新高紀錄，這也代表東洋目前維持著穩健成長的步伐，其中，團隊在最大的利基「微球體跟微脂體」以及轉投資子公司的帶動之下，每股純益也達到5.83元，至少成長了大約28個%，展望未來，東洋還有很多產品陸續在開發中，隨著產品的不斷發展，未來也將不斷有里程碑金持續入袋。

此外，侯靜蘭表示，去年表現最亮麗的部分，就是旗下Lipo-AB在美國市場的跳躍性的成長，無論是Top line 或bottom line都繳出了非常亮麗的表現。針對東南亞市場，她坦言，團隊目前將會持續與政府的南向政策進行配合，我們目前已是跟五家醫院簽訂了MOU，而未來也將有各式新產品持續上市、並提供不同癌種的多元治療方案給客戶。

針對引入國際新藥方面，侯靜蘭指出，這個部分已有亮麗的成果，事實上，我們在經過2年的努力，終於成功在去年把「血癌」的靶向新藥透過授權的方式引入，我想這對市場來說是一個非常重要的指標。而自從團隊去年底領證以來，已獲許多患者使用，而自己也希望今年在健保給付之後，可以嘉惠到更多的患者。

至於國內自製新藥的部分，侯靜蘭指出，團隊聽了醫生、患者的聲音，並花費大約7年到8年的時間，全力投入新藥製作，最終在去年底成功拿到健保給付。我想這是我們在推展我們國內自製新藥，第一個最亮眼的部分，未來我們還會有一個肺癌。而這也是我們最驕傲的部分。

東洋自從Polymyxin去年底上市後，也持續為市場在後疫情時代中提供供應鏈韌性，侯靜蘭坦言，在這一個方面，東洋有非常強的使命感跟責任感，而未來團隊目前已有至少三個新產品在開發當中了，希望能夠在今年、明年跟後年陸續的上市。至於團隊主力產品「微脂體、微球體」也繼續作為東洋的利基，持續推進各國的發展。而團隊堅信「佈局全球」將會是我們最重要的一個發展目標，未來會持續跟策略合作伙伴，在各個區域持續擴張。

健保給付 台灣東洋 法說會

延伸閱讀

全球首款 中大研發抗菌膜液態機械人 清除植入物感染

嘉義長庚完成換心手術 66歲鄭男獲新生

竹縣總圖新建工程挨批像鐵皮屋 文化局：將邀民眾參與設計

吳恩達：AI實現終身學習 提高小型團隊競爭力

相關新聞

櫃買中心公告 上櫃股票台特化3月27日起得為融資融券交易

櫃買中心3月26日公告，上櫃股票台特化（4772）公司股票自3月27日起得為融資融券交易。依據《有價證券得為融資融券標準...

上櫃股票台特化自3月27日起 得為融資融券交易

櫃買中心依據《有價證券得為融資融券標準》第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，台特化（4772）已符合前開標準的規...

台灣東洋法說會／總座：2大利基穩健成長、3新品逐步問世

台灣東洋（4105）26日召開法說會，總經理侯靜蘭表示，團隊去年全年合併營收上看60億臺幣，營業利益大約達到13.9億元...

叡揚財報／去年淨賺2.16億元！每股配現金+股票4.2元股利

軟體大廠叡揚（6752） 宣布，去年營收達17.4億元，年增 9.18 %，稅後純益21,600萬元，年增8.64%，每...

櫃買推ETF、永續債 拚韌性台灣

櫃買中心於3月18日攜手投信投顧公會舉辦「韌性台灣 櫃買永續債暨ETF論壇」，涵蓋兩場專題演講、兩場座談交流，匯聚投信業...

抗震配置解碼 四大專家剖析

首場座談交流櫃買中心邀請四家投信業者探討債券ETF投資與配置建議，並從以下多個議題切入討論：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。