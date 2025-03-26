台灣東洋法說會／總座：2大利基穩健成長、3新品逐步問世

台灣東洋（4105）26日召開法說會，總經理侯靜蘭表示，團隊去年全年合併營收上看60億臺幣，營業利益大約達到13.9億元，同創新高紀錄，這也代表東洋目前維持著穩健成長的步伐，其中，團隊在最大的利基「微球體跟微脂體」以及轉投資子公司的帶動之下，每股純益也達到5.83元，至少成長了大約28個%，展望未來，東洋還有很多產品陸續在開發中，隨著產品的不斷發展，未來也將不斷有里程碑金持續入袋。

此外，侯靜蘭表示，去年表現最亮麗的部分，就是旗下Lipo-AB在美國市場的跳躍性的成長，無論是Top line 或bottom line都繳出了非常亮麗的表現。針對東南亞市場，她坦言，團隊目前將會持續與政府的南向政策進行配合，我們目前已是跟五家醫院簽訂了MOU，而未來也將有各式新產品持續上市、並提供不同癌種的多元治療方案給客戶。

針對引入國際新藥方面，侯靜蘭指出，這個部分已有亮麗的成果，事實上，我們在經過2年的努力，終於成功在去年把「血癌」的靶向新藥透過授權的方式引入，我想這對市場來說是一個非常重要的指標。而自從團隊去年底領證以來，已獲許多患者使用，而自己也希望今年在健保給付之後，可以嘉惠到更多的患者。

至於國內自製新藥的部分，侯靜蘭指出，團隊聽了醫生、患者的聲音，並花費大約7年到8年的時間，全力投入新藥製作，最終在去年底成功拿到健保給付。我想這是我們在推展我們國內自製新藥，第一個最亮眼的部分，未來我們還會有一個肺癌。而這也是我們最驕傲的部分。

東洋自從Polymyxin去年底上市後，也持續為市場在後疫情時代中提供供應鏈韌性，侯靜蘭坦言，在這一個方面，東洋有非常強的使命感跟責任感，而未來團隊目前已有至少三個新產品在開發當中了，希望能夠在今年、明年跟後年陸續的上市。至於團隊主力產品「微脂體、微球體」也繼續作為東洋的利基，持續推進各國的發展。而團隊堅信「佈局全球」將會是我們最重要的一個發展目標，未來會持續跟策略合作伙伴，在各個區域持續擴張。