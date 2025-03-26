搭上RTX 50特快車…僑威股價創高 電競助拳營運

僑威（3078）搭上RTX 50多頭快車，26日股價於盤中觸及漲停97.5元，終場收高8.12%、報95.9元，刷新歷史最高，成交量同步放大至5.2萬餘張，衝上台股人氣第8名。外資3月以來也累計買超1.1萬餘張。

暌違2年，輝達NVIDIA再推新筆電繪圖晶片RTX50系列，高階晶片RTX5090筆電3月31日開賣，各筆電品牌都展開預購。而僑威為全球電腦市場的電源供應器大廠，主要供應高階PC和電競市場的電源產品，客戶包括技嘉（2376）、微星（2377）、華碩（2357）等知名電競品牌。

高階顯卡對電源供應器的要求極高，通常需要更高瓦數與更穩定的電力輸出，以確保系統效能與安全性。觀察電源供應器廠商的營收表現，可發現以自組電腦為主要市場的業者，往往在新一代顯卡發布後，可望迎來一波營收旺潮。

法人指出，僑威今年電源供應器出貨量將大幅提升，主因RTX 50系列具更高性價比，可望吸引大量用戶升級顯卡，且高階顯卡需配ATX3.0電源供應器規格，將進一步推升相關需求。此外，全球電玩市場規模持續擴大，周邊設備需求也可望同步增加。

基本面表現上，僑威113年營業收入86.16億元，營業毛利20.92億元，營業利益12.41億元，稅前淨利17.37億元，本期淨利12.78億元，歸屬於母公司業主淨利12.78億元，基本每股盈餘5.62元。114年前兩月營收17.4億元，年增40.26%。

僑威董事會日前也決議113年每股配息4元；並訂定6月25日，在尊爵天際大飯店青雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號)召開股東會。