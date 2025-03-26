叡揚財報／去年淨賺2.16億元！每股配現金+股票4.2元股利

軟體大廠叡揚（6752） 宣布，去年營收達17.4億元，年增 9.18 %，稅後純益21,600萬元，年增8.64%，每股盈餘6.14元，營收與獲利雙創歷史新高紀錄；而董事會決議每股配發3.7元現金股利及0.5元股票股利，配息率近68%。前2月營收2.7億元，年增14.46%。

根據叡揚財報資料顯示，去年毛利率達52.28%、營業淨利率14.68%，稅後淨利率12.44%。去年第四季營收5億元，季增12.43%、年增9.49%，稅後純益7,150萬元；整體而言，叡揚營收按客戶行業比重分別為：金融機構45%、政府機構21%、製造醫療及服務業20%。期間授權(訂閱式)、維護及委外服務等穩定收入占營收比例超過60%，其中訂閱式收入占比約為35%，成長約24%。

叡揚產品多元且應用廣泛，使其營收相對穩定，不易受單一產業景氣波動的影響；訂閱服務可以創造穩定及可預期的收入，成長力道來自資訊治理及資訊安全工具大幅提升，同時雲端服務持續拓展中小企業客群，而且大型客戶採用雲端服務意願也增溫。此外，叡揚持續每年投入占營收10%以上的資金於研發投資，以AI、雲端API整合及各項自有產品研發為主。

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