櫃買推ETF、永續債 拚韌性台灣

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心於3月18日攜手投信投顧公會舉辦「韌性台灣 櫃買永續債暨ETF論壇」，涵蓋兩場專題演講、兩場座談交流，匯聚投信業者及永續發展債券發行人等，深入探討ETF市場發展與分享永續發展債券發行經驗，立法院鄭正鈐委員及洪孟楷委員也到場共襄盛舉，展現各界對亞洲資產管理中心政策之支持。

櫃買中心董事長簡立忠開場致詞時表示，2024年債券ETF市場交易人次已突破245萬，顯示債券ETF已成為投資人進行資產配置的關鍵選擇。此外，我國永續發展債券市場，2024年新增發行53檔，總金額1,492億元，創下歷史新高，展現了我國企業對綠色金融的高度關注。未來櫃買中心將持續深耕固定收益證券市場，推動新商品發展，強化永續發展債與債券ETF生態圈，助力台灣成為具特色的亞洲資產管理中心。

專題演講一：如何以ETF打造台灣成為亞洲資產管理中心

投信投顧公會理事長劉宗聖分析美國及台灣ETF市場趨勢，2024年底台灣整體基金規模達17.6兆元，其中ETF規模突破6.4兆元，成長65%，使台灣躍升為亞洲第三大ETF市場，相較前兩大市場以政府基金及退休基金為大宗，台灣則散戶占比較高，因此仍有很大退休基金參與的空間，而債券ETF規模超過3兆元，顯示市場對以固定收益進行資產配置的高度需求。另台股ETF受益人數占ETF總受益人數比例高達75%，定期定額投資已由市值型ETF超越高股息ETF，但受益人數則仍以高股息ETF較多，而美國市場則是以市值型ETF為主，顯示市值型ETF仍有發展空間。為加速台灣成為亞洲資產管理中心，政府也積極推動台版投資儲蓄帳戶（TISA），打造全新資產管理平台，將提升ETF市場競爭力。

專題演講二：外幣投資新契機—美元加掛債券ETF

國泰投信董事長張錫指出，法人與投資大眾對美元資產需求龐大，截至2024年底，國銀外幣存款已突破新台幣15兆元。然而，傳統債券ETF以新台幣交易，持有美元資產的投資人須經過兩次換匯，才能將手上美元轉換成台幣計價債券ETF，增加成本與流程複雜度。國泰投信已於今年1月率先業界在櫃買中心推出首檔美元加掛債券ETF：「國泰20年美債+櫃U（00687C）」，美元加掛ETF則讓投資人可直接以美元申購美債ETF，為市場提供更靈活的資產配置工具。

ETF 債券ETF

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