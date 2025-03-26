台泥、世紀鋼、玉山銀 搶發綠債

為推動企業邁向永續發展，櫃買中心於第二場座談交流邀請三家發行人，分享發行永續發展債券的契機、挑戰與未來展望，為企業提供實務經驗參考。

台泥（1101）積極推動綠色轉型，去年發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債（SLB），以支持低碳轉型與循環經濟，受到國內外ESG投資人的高度關注與青睞。台泥表示，發行SLB需獲得董事會及管理層的支持與重視，有助於建立以永續發展為核心的企業文化，並加速實現減碳目標。

世紀鋼去年發行國內首檔綠色轉換公司債，資金用於離岸風電水下基礎建設。世紀鋼指出，隨著氣候變遷議題升溫，市場對永續金融的需求日益增長，雖然發行永續發展債券需經嚴謹的外部評估與資金運用追蹤，但為落實企業永續發展承諾，將持續透過發行永續發展債券籌資。

玉山銀行則是本國發行永續發展債券規模最大的銀行，展現其在永續金融上的積極布局。玉山銀行認為，永續發展債券自2017年發展至今發行流程已趨成熟，透過發行此類債券，有助於企業向市場傳達其永續轉型策略及預期執行效益，對企業塑造永續形象有正面助益。

隨著台灣邁向2050淨零排放目標，市場對綠色金融需求將持續成長，櫃買中心將持續提供更多元的永續金融商品，以及協助解決市場實務所遇挑戰。