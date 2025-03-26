抗震配置解碼 四大專家剖析

首場座談交流櫃買中心邀請四家投信業者探討債券ETF投資與配置建議，並從以下多個議題切入討論：

2025年金融市場走勢：國泰投信指出，關稅戰增加通膨變數，但長期經濟增長放緩趨勢不變，對債券ETF有利。凱基投信則強調，疫情後全球經濟環境轉向高利率、高通膨及高財政赤字，美國政策的不確定性將加劇市場波動，建議透過多元資產配置分散風險。

投資組合的抗震策略：中信投信表示，可透過增加持有和股票相關性低的美國公債或投資等級債ETF，有助於降低投資組合波動。群益投信則建議，BBB級投資級公司債ETF具備防禦力，可搭配非投資等級債ETF提高收益，是可考慮的投資搭配。

債券ETF配置建議：凱基投信建議以獲取長期穩定報酬及複利效果為目標，組成低波動、高收益的投資組合。群益投信補充，非投資等級債存續期間短，受利率影響較小且具債息收入，逐漸吸引投資人關注。

台灣ETF市場發展與創新：金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，持續開放多元ETF商品，中信投信認為，主動式ETF與多資產ETF的開放將進一步擴大市場規模，國泰投信則提到，目標到期型ETF有助於退休規劃等特定財務目標，是未來值得發展的方向。