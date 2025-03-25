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高技2月每股賺0.7元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB廠高技（5439）遭列注意股票，昨（25）日應主管機關要求，公布自結2月歸屬母公司淨利6,600萬元，年增83%，每股純益0.7元，優於去年同期的0.38元。

高技今年營運復甦，日前公布2月營收5.04億元，創新高，月增43.6%，年增67.3%，股價隨基本面起舞，從2月下旬130元附近一路狂飆，昨天收盤價為191.5元，上漲6.5元，創收盤新高價，波段漲幅近五成。

高技尚未公布去年完整財報，昨天揭露去年自結去年第4季淨利9,500萬元，年成長40%，單季每股純益1.01元，也優於前年同期。

不過，高技去年前三季每股純益為2.5元，加上去年第4季單季自結數，2024年每股純益約3.51元，受去年上半年市場結構調整等因素干擾，低於2023年每股純益5.07元高峰。

展望後市，高技先前預期，歷年營運高峰都在下半年，預期今年仍會延續這樣的趨勢，尤以網通與電工需求較好，工業電腦能見度則會優於去年同期，AI應用產品則以占比持續拉升為目標。

每股純益 財報

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高技自結2月每股賺0.70元 去年第4季1.01元

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