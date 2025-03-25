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騰雲海外積極拓市

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

騰雲科技（6870）昨（25）日參加櫃買中心業績發表會，董事長兼總經理梁基文表示，隨著日系合作夥伴在東南亞與日本、台灣等地開闢賣場，一同進軍海外，未來五至十年維持現在的客商金流系統開發與更新維護業務之外，也將逐步導入AI技術賦能企業、優化解決方案，持續維持營收與獲利成長。

騰雲主打賣場客商金流一站式服務解決方案，受惠於研發原生軟體導入賣場客戶端，加上商品模組化產生規模經濟，去年營收6.68億元，年增19%；營業利益1.24億元，首度站上億元大關並創新高，年增55%；歸屬母公司淨利1.14億元，每股純益5.04元。

騰雲去年營收、獲利均創新高；今年前二月營收約8,843萬元，年增18%，淡季不淡，海外營收占比超過50%。

騰雲表示，2024年成長動能包括海內外百貨購物中心、商業不動產等利基市場，其一站式客商金流解決方案複製至國內外大型連鎖品牌，去年在海內外市場大有斬獲；另外，轉投資兩家子公司導入AI商務解決方案分析客戶數據，貢獻營收，以及提供收付工具，業績也快速成長。

騰雲2019年至2024年期間營收增長2.6倍，淨利成長6.6倍，將持續軟體模組化輸出國際、拓展海外市場。

營收 軟體

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