京站：業績會比去年好

興櫃百貨股京站（2942）總經理王大政昨（25）日表示，今年1、2月業績微幅成長，其中餐飲、服飾表現最佳，希望2025年能比去年好。他也透露，京站跨出台北的首個新據點桃園藝文特區Qsquare已在今年2月開始動土，最快2028年營運；再來是高雄京站，仍在規劃中，都是未來強勁的動能之一。上半年百貨業最重要的母親節檔期將至，王大政於母親節檔期說明會中表示，1、2月目前業績微幅成長，希望能藉由母親節檔期再提高來客，法人指出，由於今年百貨業景氣平淡，估計檔期業績較去年成長1％。京站未來將有兩大營運動能，京站2023年與隆遠公

司簽訂的桃園區同德段19地號土地合作案，作為經營零售商場合作，打造桃園藝文特區Qsquare新地標，王大政表示，桃園據點已於今年2月正式動工，約略工期為二至三年，預計會在2027年完工、2028年開幕，規劃為地下5層、地上13層的建築，扣除停車場面積約為6,000坪。另外，第二個則是京站未來將在60高雄火車站將開出8,000坪的據點，王大政表示，由於需配合母公司日勝生的規劃，動工時程還無法確定。

京站目前集團會員數約達110萬人，每年穩定成長五萬人，京站表示，比起會員數增長，更在乎會員的實動率提升，會持續做好店內的活動與維護品質。