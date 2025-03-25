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晟田今年獲利看增

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導
晟田董事長謝永昌。聯合報系資料照
晟田董事長謝永昌。聯合報系資料照

航太零組件大廠晟田（4541）今年前景看好，法人對於晟田持續投入軍工業務，加上航太大廠空巴、波音預期今年交機狀況都會較去年轉好，起落架等零件出貨看增，以及半導體客戶需求正向，樂觀看待該公司今年獲利可望再升溫。

晟田目前除漢翔和長榮航太兩大國內航太客戶，也憑自身加工能力，向國外承接起落架及致動器（飛行控制器元件）訂單，成為台灣最大的飛機起落架零件供應商。

據了解，晟田製造的航太零組件種類十分多元，包含引擎機匣、引擎懸吊系統、引擎掛架、起落架、致動器等，終端應用在波音和空中巴士等大廠。

航太業務方面，法人表示，空中巴士受引擎、機身結構和機艙設備等零組件供應鏈問題影響，先前調降2024年獲利和飛機出貨量等預測。2024全年飛機交付量從原先預期約800架調降至770架，並延後A320長期交機展望，從原先2026年交機75架，遞延至2027年交機75架。

但航空領域業務需求依然強勁，無論客機或貨機市場都顯示出顯著成長潛力，單是波音與空中巴士兩家航太系統整合廠的在手訂單持續向上，長期復甦趨勢並未改變。

分析目前空巴未交訂單數量達8,600架，波音累計5,600架。預計今年空巴交機量可望達到820架，波音則目標回到罷工前水準，預計達500多架，將是晟田相關零件出貨利多。

法人表示，晟田接單滿握對營運成長效益，可觀察未來營收增幅是否可呈顯著上升，獲利增長情況也是重要指標。

波音 航太

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