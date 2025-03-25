倍利科 27日登興櫃

本周櫃買家族再添一檔興櫃新兵，倍利科（7822）將於明（27）日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到17家，目前興櫃掛牌公司總共有347家，包含外國公司二家。

倍利科主要從事高階自動光學檢量測設備產品的研發、製造及銷售。輔導推薦證券商為凱基、兆豐證券，興櫃認購價為210元。

倍利科成立於2014年，是以AI及演算法為核心競爭力，透過專業影像分析演算法，結合軟硬體設計與工程整合能力，研發及銷售自動光學檢測與量測設備、整合他牌自動光學檢查設備的智能影像數據分析系統暨智能自動化設計開發為主，深耕於半導體設備市場，亦有跨足醫療影像辨識領域。

該公司以自有品牌在全球銷售，並持續致力於工業4.0解決方案、智慧機械、工業人工智慧以及智慧生產線等領域創新，提供全方位客製化軟硬體開發和整合應用產品與服務。