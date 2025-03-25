鐿鈦法說會／微波開關未來有望迎高成長 未來不排除規劃美國製造

鐿鈦（4163）25日參與櫃買中心舉辦之業績發表會，發言人陳雅玲表示，三大事業處今年皆可望迎來成長，在醫療器材方面，每年皆有不同的新專案量產，其中，脊椎手術導航系統去年在美國和墨西哥都已有業績挹注，未來將持續在日本、東南亞市場取證。精密扣件應用在航太亦有產品在測試階段，加上微波開關在AI和光通訊的應用已開始接單，估今年營運將較去年成長。

鐿鈦在AI和光通訊的接單受到市場關注，公司表示，這是今年開始熱絡的領域，鐿鈦的應用主要在測試領域，可提供測試服務，包括實驗室裡面的實驗儀器和設備，以及製造端生產使用的測試儀器和設備，目前已和美國大廠結合，合推全套解決方案，且已在北美、日本、台灣開始進行接單和銷售，樂觀看待其成長性。

鐿鈦主力產品為醫療器材、精密扣件、微波開關，營收占比分別為76%、19%、5%。其中，醫療器械產品涵蓋微創手術器械用零組件、開腹手術器械用零組件、牙科與骨科植入物，近期並積極開發脊椎手術導航系統 （FDA /TFDA），主要結合紅外線追蹤器、影像融合演算法與脊椎微創手術器械，可透過即時影像導引完成所有椎弓根螺釘植入的手術流程。 在精密扣件方面，則廣泛應用在電子產業、汽車產業、建築產業、航太產業、家電產業。

鐿鈦目前營收占比最低的事業處是微波開關，但未來兩到三年可望迎來高成長。鐿鈦表示，針對AI和光通訊，主要做的是測試服務。其在發展階段需要高速測試，這種測試就像微波事業處過去在無線通訊的應用，由4G轉向5G的時候，會有一波高峰成長，因此樂觀看待微波開關接下來的營收占比將一路向上攀升。

鐿鈦主要生產基地在台灣，包括台中精密園區和中科后里園區，而主要銷售地區為美洲，最大客戶亦是美洲客戶，公司也提到，因應川普關稅政策，未來不排除往美國製造做進一步規畫。