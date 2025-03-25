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精確列注意股 2月每股賺0.08元、較去年同期轉盈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

精確有價證券近期有股價變動幅度較大情形，公告114年2月營收6.29億元、年增353%，稅前淨利1,200萬元、年增127%，歸屬母公司業主淨利1,100萬元、年增124%，每股盈餘0.08元，較去年同期轉虧為盈。

股價方面，精確（3162）股價上周猛漲32.62%，3月以來漲幅達25.15%；今日則小漲0.65%、收61.8元，寫歷史次高。

籌碼面上，外資已連續6個交易日買超、累計達1萬7,265張；3月以來至24日止買超1萬6,048張，三大法人合計買超1萬5,948張。

精確為敏實集團旗下汽車零組件廠，挾著敏實集團與車廠的密切關係，在客戶開發具有優勢，2023年下半開始逐漸獲得車廠及電池製造商的肯定，隨著產品認證、送樣、少量交付及最終量產，在2024第3季逐步開花結果，營業額穩定增加。

精確今年營收成長動能來自大陸電池盒訂單持續成長，以及塞爾維亞廠陸續有新客戶加入，營運可望看增。2月營收6.29億元，月增9.83%、年增353.98%，創同期最高；前2月營收12.02億元，年成長192.04%。

營收

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