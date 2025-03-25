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鈊象法說會／海外市場成長潛力大 看好全年業績持續向上

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

鈊象（3293）25日下午舉行法說會，董事長李柯柱指出，今年持續拓展海外市場，並優化產品內容，其中英國預計下半年取得執照，看好今年來自遊戲授權成長性大，以及東南亞及美國市場成長潛力，看好全年業績持續向上。

鈊象目前主力產品為線上遊戲及商用機台。線上遊戲又以休閒類型及博弈遊戲為主。鈊象2024年營收成長動能來自海外市場，以產品授權為主，主力產品為老虎機、捕魚機等博弈類型線上遊戲，其中，東南亞成長最為強勁。

鈊象2024年營收185.12億元創新高、年增31%，稅後淨利90.57億元改寫新猷、年增41%，每股純益（EPS）32.14元。董事會決議配發去年下半年每股擬配發29元股息，配發率90%。

李柯柱指出，今年成長動能還聚焦授權遊戲，今年前兩個月授權遊戲營收占比大幅攀升至64%，看好東南亞及美國持續成長。

李柯柱指出，網路遊戲部分，主要APP《明星三缺一》、《金猴爺》、《金好運》、《滿貫大王寶藏》、《金虎爺》及海外授權遊戲等，去年成長最多來自《明星三缺一》，不過APP競爭激烈，未來除穩固台灣市場，也將持續深耕海外市場，結合當地活動操作，擴大市占。

鈊象看好，全年在網路遊戲授權、網路遊戲APP、商用遊戲機等三大產品帶動下，今年力拚全年業績優於去年。

東南亞 鈊象

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