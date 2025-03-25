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大武山取得國內最大蛋品加工廠股權 股價急拉漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

蛋品業者大武山（6952）宣布，取得食品加工業者福記51%股權，正式跨入食品加工服務，福記公司將成為大武山旗下子公司，預計4月1日正式併入財務報表。大武山25日早盤急拉至漲停板53.2元。

大武山24日董事會決議通過以3.82億元向國興畜產（國興）取得福記冷凍食品（福記）51%股權及兩席董事，透過福記股權投資，大武山正式跨入食品加工服務，擴大集團產品布局，預計今年第2季完成所有交易流程。

大武山表示，透過本次上下游整併計畫，福記將可協助公司研發雞蛋與蛋雞相關產品，透過鮮食加工，增加雞蛋與蛋雞之附加價值，提升整體產品競爭力。

大武山成立於2007年，目前擁有全國最大蛋雞牧場，蛋雞總飼養量逾百萬隻，雞蛋年銷量超過2億顆。公司為因應國內蛋價波動壓力，除持續伺機併購國內牧場外，並積極進行垂直整合，擴大蛋品市占率與產業影響力。

福記公司成立於1969年，主要經營食品加工業務，為國內最大的蛋品加工廠，目前實收資本額3億元，2024年營收8.33億，稅後淨利9,028萬元，平均毛利率均維持在三成左右，逾五成營收來自雞蛋類產品，透過完整的零售通路，提供消費者包括溫泉蛋、溏心蛋、滷蛋、茶葉蛋、蛋沙拉等鮮食蛋類產品，其中鐵蛋產品在台灣市占率高達85%、溫泉蛋亦達70%以上占有率。

牧場 雞蛋

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