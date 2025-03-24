地緣政治轉單題材持續延燒，世界先進（5347）昨（24）日股價早盤重返百元俱樂部，不過，在外資法人賣超摜壓下，終場百元得而復失，收96.4元，上漲1.2元，本土投信法人買超462張力挺。

美國官方已對大陸成熟製程展開301調查，結果將在川普政府任內出爐。美國半導體協會（SIA）今年2月5日出具19頁報告評論該議題，該協會指出，中國大陸的非市場行為與政府補貼，對美國與全球半導體產業健康構成威脅，盼301調查過程和美國半導體產業協會緊密合作制定全面作法，避免誤傷美企與盟友。

法人指出，持續關注美官方已對大陸成熟製程展開301調查，相關地緣政治議題對成熟製程供需市況變化，預期美系大廠將持續轉移至非陸資廠投片生產。

世界先進先前在法說會上針對「去中化」議題，強調客戶群供應鏈韌性帶來電源管理IC新商機，抵銷大陸價格戰的影響。