快訊

最強缺電概念股？雲豹能源全年展望樂觀 卻遭酸是「吸血台電」

冰存米飯不能完全放涼！趁熱裝入保鮮盒 留住濕潤口感別冷藏

獨／金秀賢醜聞後首露面來台生變？ 高市府與航警未開會透玄機

安盛生攻個人健康管理

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安盛生（6734）昨（24）日表示，將與日本樂敦製藥集團旗下百年保健養生品牌「余仁生」合作，推出結合檢測與營養補充的一站式個人化健康管理方案，揭開公司轉型的首部曲。全新的產品組合預計4月正式上線銷售，今年來自營養品的營收占比目標將達三成。

這是繼今年初安盛生與國內不孕症權威曾啟瑞醫師旗下的營養品品牌「Lady Flower」合作後，再次擴大在營養保健食品的布局

安盛生董事長陳彥宇表示，過去公司專注開發並銷售個人化健康檢測產品，消費者即使知道檢測結果但沒有進一步讓自己更健康的解方，今年初推出伊必測排卵檢測與「Lady Flower」營養品的產搭組合後，頗獲好評，公司趁勢再與「余仁生」合作，藉由其產品的廣度擴大在功能性營養食品布局，也宣示正式啟動安盛生多元發展的轉型之旅。

以中草藥起家的余仁生，成立於1879 年，總部設於新加坡。

布局

延伸閱讀

安盛生結盟國際養生品牌余仁生 合攻個人健康管理市場

迎接健保30 健康台灣嘉年華8000人熱力四射

金門1便當店疑似食物中毒 6人就醫衛生局介入調查

四川德陽導入「AI醫生」 健檢報告1分鐘搞定

相關新聞

能率2024年 EPS 0.18元 配息0.2元

能率創新昨（24）日召開董事會，通過去年度全年稅後純益2,969萬元，年減46.9%，每股純益0.18元。董事會同時通過...

安圖斯2025年底前申請公發

宏碁（2353）集團旗下子公司「老虎隊」今年有望再添新兵，主攻AI商機的安圖斯科技預計2025年底前遞件公開發行，朝上市...

世界迎去中化轉單

地緣政治轉單題材持續延燒，世界先進（5347）昨（24）日股價早盤重返百元俱樂部，不過，在外資法人賣超摜壓下，終場百元得...

博晟2025年拚績增雙位數

博晟生醫（6733）昨（24）日舉辦法人說明會，董事長陳德禮表示，公司目前主要營收仍來自台灣，今年拚雙位數成長。

安勤2025年營收拚新高

工業電腦廠安勤（3479）今年醫療、工控、零售、博弈等相關業務看俏，並積極搶攻邊緣AI商機，法人看好，隨著主要業務接單看...

波若威2月 EPS 0.24元

光通訊廠波若威（3163）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，昨（24）日應主管機關要求，公告自結2月稅前盈餘2,10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。