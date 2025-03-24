安盛生攻個人健康管理

安盛生（6734）昨（24）日表示，將與日本樂敦製藥集團旗下百年保健養生品牌「余仁生」合作，推出結合檢測與營養補充的一站式個人化健康管理方案，揭開公司轉型的首部曲。全新的產品組合預計4月正式上線銷售，今年來自營養品的營收占比目標將達三成。

這是繼今年初安盛生與國內不孕症權威曾啟瑞醫師旗下的營養品品牌「Lady Flower」合作後，再次擴大在營養保健食品的布局。

安盛生董事長陳彥宇表示，過去公司專注開發並銷售個人化健康檢測產品，消費者即使知道檢測結果但沒有進一步讓自己更健康的解方，今年初推出伊必測排卵檢測與「Lady Flower」營養品的產搭組合後，頗獲好評，公司趁勢再與「余仁生」合作，藉由其產品的廣度擴大在功能性營養食品布局，也宣示正式啟動安盛生多元發展的轉型之旅。

以中草藥起家的余仁生，成立於1879 年，總部設於新加坡。