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博晟2025年拚績增雙位數

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

博晟生醫（6733）昨（24）日舉辦法人說明會，董事長陳德禮表示，公司目前主要營收仍來自台灣，今年拚雙位數成長。

博晟表示，軟骨再生的醫療產品「愛膝康」已陸續取得澳門、柬埔寨、泰國、菲律賓、馬來西亞及新加坡等國許可進入市場銷售，今年將致力於海外市場銷售出貨，並持續取證。包括越南已在取證中，中國大陸即將送件目前在補件中。歐盟已進行實地查核、日本、韓國則與大廠洽談授權。

博晟為全球唯一專注於生物性再生骨材開發的生技公司，擁有自體軟骨再生及促進骨頭生長兩項技術平台。陳德禮表示，骨科產品具備市場需求量大且價格高等特性，且三類醫材須投入高額資金進行臨床試驗才得以上市，使得產品具備高進入障礙門檻並減少競爭。此外，由於臨床試驗不像新藥開發採用雙盲試驗，使得產品開發成功可能性可合理預測，技術平台一旦研發成功，將可持續推出多種產品以滿足各種適應症的臨床需求。

博晟自體軟骨再生技術已通過三期臨床試驗，成功產品化後並進入市場銷售，目前已獲得九成醫學中心採購進用，臨床醫師及病患使用人數近年均呈現倍數增長，並由膝蓋關節擴展適應症至肩膀、手肘、手腕、髖部及腳踝等關節部位，預期未來數年仍將持續高速增長。

促進骨頭生長技術目前已經完成三項二期臨床試驗，也同步在探索於牙科以及動物醫療領域的應用。博晟規劃在進行最終數據分析及臨床試驗報告撰寫後，向衛福部申請結案報告備查，同步與國際授權夥伴洽談授權合作。另外，今年將啟動在日本、中國大陸、台灣及東南亞的三期臨床試驗，以加速骨頭生長因子的授權及上市。

日本

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