普萊德拓市 深耕四領域

網通品牌普萊德（6263）近年強打工業物聯網解決方案，積極拓展國際市場，今年深耕AI、工業物聯網、工控5G、AIOT永續等，持續推升營運成長。

普萊德去年營收18.79億元，年增2%，毛利率47%，稅後純益5.38億元，年增6%，每股純益8.61元，營收、獲利均創歷史新高，普萊德過往盈餘分配率約九成。

今年來普萊德營運持續增溫，前二月營收2.8億元，年增4.5%，目前歐洲市場占普萊德營收約五成，普萊德除深耕歐歐洲，並拓展美洲及亞洲、中東市場，美洲占比約20%、亞洲20%，中東約一成。

普萊德表示，全球最大工業科技展Hannover Messe將於3月31日在德國漢諾威登場，普萊德將展出全方位工業物聯網網管設備、工控5G專網與AIoT永續智慧聯網解決方案，全系列產品皆可透過普萊德跨域網路中央管理平台及網路管理應用程式即時遠端監控，有效打造高速安全、敏捷管理的工業淨零碳排網路基礎建設。工業物聯網解決方案部分，普萊德表示，結合工業級模組化10吋網管型交換器、AI智慧交通PoE網管型交換器、具備重工業EMC認證的95瓦PoE供電網管交換器。

普萊德指出，推出AIoT應用管理平台與再生能源供電智慧網管系統，適用於智慧城市、製造、醫療和交通等領域，再生能源供電智慧網管系統可將太陽能等能源轉換為PoE設備供電，位處偏遠地區亦無需外接電源，實現離電網解決方案。