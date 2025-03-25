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安圖斯2025年底前申請公發

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
安圖斯總經理李占傑。聯合報系資料照
安圖斯總經理李占傑。聯合報系資料照

宏碁（2353）集團旗下子公司「老虎隊」今年有望再添新兵，主攻AI商機的安圖斯科技預計2025年底前遞件公開發行，朝上市櫃方向邁進。展望後市，安圖斯總經理李占傑預期，隨印度市場持續強勁增長，以及企業端AI應用擴大下，看好今年營收雙位數成長可期。

安圖斯2024年營收26億元，年增66%，其中，印度營收連續二年翻倍成長，李占傑看好2025年有機會延續此動能。

李占傑分析，前兩年AI商機主要圍繞在雲端資料中心，從2025年起擴及至邊緣端，安圖斯主要鎖定政府、學校、企業的AI需求為主，且會結合軟、硬體，推出整體解決方案。

目前安圖斯營收來源近五成為教育機構，政府單位為三成，剩下則為企業端。李占傑認為，政府單位因走標案，價格競爭激烈，相反企業端需要的是解決方案，因此安圖斯要擴大企業客戶比重，藉此拉高毛利率。

安圖斯海外子公司包含印度及泰國，其他海外市場訂單交由台灣總公司銷售，近年隨著印度市場急速成長，以營收占比來看，印度已達五成，台灣約四成多，至於泰國則為個位數比重。

李占傑表示，安圖斯在印度市場高速成長，目前主要需求還是來自政府及教育機構，也有開始擴大布局企業端市場，除了有金融業客戶外，去年也拿下印度國營企業巴拉特重型電氣Bharat Heavy Electricals Limited（BHEL）的大型專案訂單，成功於印度逾35個地點部署1,700餘台Altos BrainSphereTM P130 F9工作站。

安圖斯也擴大「印度製造」。李占傑指出，過往安圖斯在印度銷售的產品主要依靠宏碁當地自有工廠，今年擴大與當地製造夥伴合作，生產安圖斯產品除了滿足當地需求外，也將銷售到海外其他市場。

AI 印度 營收

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