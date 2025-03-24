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波若威近期股價狂飆 公告2月自結獲利年減14%、EPS 0.24元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

光通訊廠波若威（3163）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，24日公告2月自結數，稅前盈餘0.21億元，年減9%，稅後純益0.19億元，年減14%，每股純益0.24元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於今年GTC大會端出矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，CPO躍居本屆GTC最大亮點，波若威更直接獲輝達點名，近期股價狂飆，上周四（20日）、五（21日）連兩日強攻漲停作收，24日開高走低，小漲0.23%或0.5元，收在216.5元。

波若威正積極開發CPO技術，聚焦光纖套件及光纖配線盒產品，預計下半年完成驗證、小量出貨，2026年進入量產，看好明年CPO營收貢獻將會相當可觀。

波若威表示，應用於AI/DC伺服器中的800G或1.6T光纖套件產品，預計下半年出貨，主要出貨給北美市場客戶。

光纖 波若威

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