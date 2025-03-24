沒搶到江蕙門票？寬宏股東獨享「江蕙演唱會保留票」、五折優惠套票

寬宏藝術（6596）宣布配發每股現金股利7元後，24日再度宣布好消息。寬宏指出，針對股東優惠政策，將提供「江蕙股東暨歌迷福利」與「五折優惠套票」兩種福利給持有1,000股以上之股東，想要參與今年股東優惠的股東，最後買進股票的時間3月31日。

寬宏表示，詳細的優惠福利購票方式將會列印於股東開會通知書，於5月2日開始寄發，股東可掃描開會通知書封面專屬股東優惠QR CODE，進入優惠說明，取得優惠資料進行購票。

寬宏2024年稅後純益2.08億元，每股稅後純益（EPS）6.27元，獲利創近五年新高、歷史次高紀錄，並決議配發股現金股利7元，含盈餘分配5元及資本公積2元，以今日收盤價98元計算，現金殖利率約7％。

寬宏指出，此次次優惠有兩種，第一，股東暨歌迷福利，特別為二姊歌迷的股東們，準備江蕙2025年演唱會保留票共80組，1組2張共計160張，價位6,800元，無折扣，售完即止，供歌迷股東購買。每位股東限登記購買1組，且2張連位，恕不接受購買單張，須為本人訂購，並採會員實名制入場，訂購單僅提供選擇演出地點，不能選擇場次與座位，預計5月2日中午12點開放下載傳真表單、5月9日 中午12點開放傳真。公司將依傳真先後次序，由票務專員以電話聯繫方可確認訂單是否有訂購成功，數量有限，售完即止，不保證傳真成功即訂票成功，若票券售完訂單未成立將不另行通知。

第二為五折優惠套票，提供三檔節目專屬優惠場次，可任選場次搭配、不限價位，例如A節目1張+B節目1張或再加C節目2張，每一股東最多限買4組，等於1組2張，最多8張的五折優惠套票。

三檔節目為全本音樂劇「日落大道」，限台北國家戲劇院8月3日18:00場次；愛爾蘭踢踏舞劇──「火焰之舞」， 限台北小巨蛋9月14日16:30場次、高雄巨蛋9月17日19:30場次；2025李國修紀念作品「半里長城」，限台北國家戲劇院11月2日19:30場次。

展望今年，寬宏表示，今年仍持續規劃藝文活動，爭取與安排海內外優質節目，為台灣觀眾帶來更多元與優質的表演活動。今年營運兩大重點為天后江蕙再度舉辦演唱會與《悲慘世界》紀念版音樂會首度來台。江蕙於北高雙蛋演出20場，營收將貢獻在7、8月，《悲慘世界》音樂會於國家戲劇院與衛武營歌劇院演出共52場，營收將貢獻在6、7月，7月還規劃莎拉布萊曼北流演唱會2場；另，第3季、第4季仍有更多展演活動等待公布與售票。