高盛點讚雙鴻...散熱廠將持續增溫 給予「買進」評等

台股大盤近日受川普關稅政策影響，電子股表現疲弱，但高盛於最新報告中表示，散熱廠隨著液冷營收占比持續提升，後續整體營運有望繳出亮眼表現，因此給予雙鴻（3324）「買進」的評等，目標價894元。

高盛表示，雙鴻隨著下一代機架級AI伺服器加速導入，以及液冷滲透率提升，液冷解決方案將成為2025年營收成長的主要動能，且隨著液冷相關毛利率持續優化，將改善整年毛利表現。另外，除AI伺服器外，VGA業務的成長也持正面看法，主因為新一代產品已開始量產。

雙鴻為CSP廠與企業客戶提供完整的液冷產品組合，並具備打造客製化產品的能力。高盛對雙鴻液冷業務的加速成長持正面看法，預期液冷業務在2025年的營收占比將提升至43%，相較2024年的14%大幅成長。

另外，高盛說，雙鴻目前泰國、台灣與廣州皆設有液冷產能，其中大部分產能位於泰國廠。管理層表示，公司計劃持續擴增泰國產能，以提供完整的液冷解決方案。