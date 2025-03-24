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信立短線漲近七成 2月每股盈餘0.65元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

上櫃塑膠股信立（4303）主要生產PU環保材料，其股價自2月中上旬約50元起漲，以今日收盤價84元計算，短線漲幅近七成。由於有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，公布114年2月營收8,500萬元、年增962.5%，稅前淨利5,200萬元、年減53.57%，歸屬母公司業主淨利5,100萬元、年減54.46%，每股盈餘0.65元、年減60.74%。

信立主要業務包括合成皮、塑膠皮，再生能源自用發電設。113年營業收入3.73億元，營業毛利4,376萬元，營業損失7,391萬元，稅前淨利8.22億元，本期淨利8.14億元，歸屬於母公司業主淨利8.17億元，基本每股盈餘10.62元。董事會決議每股配息1元、配股2元。

籌碼面上，三大法人3月以來至21日止，共買超5,352張，包括外資買超5,287張、自營商買超65張。

信立主要生產PU環保材料。其中，TPU產品運用於運動鞋加工，目前配合NIKE、ADIDAS、ASCIS、MIZUNO、UA、NB等開發生產TPU產品，搭配熱熔膠，使用免車縫(NO-SEW)之加工生產之運動鞋，具輕量化、美觀、多變性，具運動及休閒之功能。

信立訂定5月23日在台南市安平區永華路二段250號4樓會議廳，召開股東會。

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