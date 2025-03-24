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博晟法說會／董事長：海外授權開花結果、台灣雙位數成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
博晟24日舉辦法人說明會，由董事長陳德禮主持。嚴雅芳/攝影
博晟24日舉辦法人說明會，由董事長陳德禮主持。嚴雅芳/攝影

博晟（6733）24日舉辦法人說明會，董事長陳德禮表示，軟骨再生的醫療產品「愛膝康」已陸續取得澳門、柬埔寨、泰國、菲律賓、馬來西亞及新加坡等國許可進入市場銷售，今年將致力於海外市場銷售出貨，並持續取證。包括越南已在取證中，中國即將送件目前在補件中。歐盟已實地查核、日本、韓國則與大廠洽談授權。

博晟為全球唯一專注於生物性再生骨材開發的生技公司，擁有自體軟骨再生及促進骨頭生長兩項技術平台，未來三年是博晟發展為成功企業的關鍵時刻。

陳德禮表示，骨科產品俱備市場需求量大且價格高等特性，且三類醫材必須投入高額資金進行臨床試驗才得以上市產品，使得產品具備高進入障礙門檻並減少競爭。此外，由於臨床試驗不像新藥開發採用雙盲試驗，使得產品開發成功可能性可以合理預測，技術平台一旦研發成功，將可持續推出多種產品以滿足各種適應症的臨床需求。

博晟自體軟骨再生技術已通過三期臨床試驗，成功產品化後並進入市場銷售，目前已獲得九成醫學中心採購進用，臨床醫師及病患使用人數近年均呈現倍數增長，並由膝蓋關節擴展適應症至肩膀、手肘、手腕、髖部及腳踝等關節部位，病人中有五分之一是退化性關節炎病人，預期未來數年仍將持續高速增長。

海外市場已陸續取得澳門、柬埔寨、泰國、菲律賓、馬來西亞及新加坡等國許可進入市場銷售，今年將致力於海外市場銷售出貨。國際授權也吸引到大廠關注並洽談授權合作，但雙方已簽訂保密合約，會在適當的時機依規定揭露相關進展。

促進骨頭生長技術目前已完成三項二期臨床試驗，也同步在探索於牙科以及動物醫療領域的應用。在日本針對接受治療後骨頭仍無法癒合的骨質疏鬆或年長老化的病患收案，臨床試驗數據結果顯示可成功誘導骨幹細胞分化，促進骨細胞形成並再生骨頭，達成100%成功的治癒效果。在台灣及美國針對中度至重度開放性骨折且需要移植骨頭的病患進行收案，期中分析數據結果顯示即使在低劑量也可達到跟標準療法自體骨移植相似的治癒效果。

博晟規劃在進行最終數據分析及臨床試驗報告撰寫後，向衛福部申請結案報告備查，同步與國際授權夥伴洽談授權合作。 另外，今年將啟動在日本、中國大陸、台灣及東南亞的三期臨床試驗，以加速骨頭生長因子的授權及上市。

此外，博晟的重症感染部門也持續開發新品項，預計自2027年起每年至少增加一項產品上市，以增加產品組合及營收。

博晟生醫2024年累計營收1.68億元，年成長55%，每股稅後虧損0.95元，較前一年收斂，博晟生醫財務長趙叔威表示，公司除了透過資本市場取得資金，也致力於創建自有營收，未來除了持續強化現有產品銷售，也將持續上市新產品以創造多元收入，可望分階段達成現金留兩平及損益兩平目標。

馬來西亞

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