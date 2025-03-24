光隆法說會／三大事業帶動 今年營收有望重返百億關卡

光隆（8916）24日召開法人說明會。董事長詹賀博表示，公司持續透過產品創新布局新一波成長動能，積極開發多項新應用與高機能產品，並靈活整合成衣、羽絨與家紡三大事業部的設計與製造能力，全面提升一站式服務競爭力。光隆今年全年營收有望重返百億元關卡。

光隆2024年第4季財報表現亮眼，合併營收16.46億元，年增25.7%；營業利益 0.51 億元，年增 58.2%；稅後純益為0.75億元，年增 414.2%，單季淨利率達4.6%，反映公司營運動能穩健回升。

全年方面，合併營收為 78.93 億元，年增 2.4%；營業利益為 5.77 億元，年減 3.4%；稅後純益為6.09億元，年增5.5%；每股純益（EPS）達 4.04元，全年淨利率為7.7%。儘管本業獲利略有下滑，惟受惠於轉投資處分利益與匯兌收益，整體獲利結構仍維持穩健。

光隆近期推出產品包含平織狗雨衣、鋪棉外套、露營用毯與睡袋等，針對具尺寸與製程挑戰的產品，亦有效發揮家紡部門的大型裁剪與設備優勢。因應歐美市場對訓練與療癒用途「負重衣」的興起，公司亦掌握穩定重量分布與可水洗技術，展現研發與製造深度。

詹賀博指出，橫向整合是推動光隆產品差異化的關鍵。三大部門在設計、材料、工藝上的協同，不僅促成羽絨帽、圍裙、寵物衣與多功能露營用品等創新應用，也提供客戶從材料到成品的完整解決方案，進一步強化光隆在高機能與客製化市場的領先地位。

分部來看，成衣事業表現最為亮眼，2024年下半年迎來強勁反彈，全年營收達48.5億元，創歷史次高，並首次突破整體營收六成占比，顯示成衣部門已成為推升公司營收的重要成長引擎。全年毛利率為18%，較前一年微幅下滑0.8個百分點。

羽絨原料事業則呈現「上半年熱、下半年守」的發展節奏，前三季受惠市場價格上揚，業績表現亮眼；第4季則轉向選擇性接單以守住獲利，全年毛利率穩居雙位數、達 12.4%，展現靈活應對市場變化的策略韌性。

家紡事業則持續穩健發展，無論在營收或毛利率方面均表現平穩，並持續扮演公司在製造彈性與產品延伸上的關鍵支援角色，與成衣與羽絨部門協作創造出具體綜效，成為推動創新產品與提升附加價值的重要後盾。

展望2025 年，公司對三大事業部均抱持審慎樂觀的成長預期。羽絨原料事業可望受惠去年基期較低與原料價格回穩，迎來強勁反彈；成衣與家紡事業則因主要客戶庫存調整已逐步完成，補庫需求逐漸升溫，預期將帶動雙位數成長動能。

此外，集團旗下子公司建案亦預計於今年挹注業外收益，為整體營運增添動能。綜合來看，公司全年營收有望挑戰重返百億元關卡，持續為股東創造更佳報酬與長期價值。